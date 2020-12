Licor Mr.-White, quien compartió detalles precisos sobre los planes de productos de Apple en el pasado, Tuiteó hoy Se espera que las imágenes del hardware interno utilizado en los tapones para los oídos Airports Pro de segunda generación se publiquen en 2021.



En las fotos a continuación, el hardware del lado derecho de la imagen parece ser el actual ‘Hardware de Airports Pro’, mientras que el hardware de la derecha está diseñado para la próxima generación de ‘Airboats Pro’. Los cables vienen en dos tamaños diferentes, lo que sugiere el Sr. White, lo que indica que el ‘Airports Pro 2’ puede venir en dos tamaños.



Rumores de Bloomberg La versión de segunda generación del ‘Airboats Pro’ tiene un diseño más compacto, que elimina los tallos cortos que sobresalen de la parte inferior. El ‘Airports Pro’ puede tener una forma redondeada similar a los tapones para los oídos de compañías como Google y Samsung, y para este diseño, tiene sentido ofrecer diferentes tamaños para un mejor ajuste.

Se dice que Apple está luchando para comprimir adecuadamente los aviones para quitar el vástago, por lo que existe la posibilidad de que esto no suceda, y esto puede explicar por qué los diseños de hardware compartido de Mr.-White parecen tan similares al hardware actual de Airports Pro.

Se rumorea que el Airports Pro tendrá un nuevo chip inalámbrico. White dice que el nuevo Airports Pro todavía tiene un “chip W2”, pero no está claro qué significa eso. El actual ‘Airboats Pro’ utiliza un procesador H1 con chip inalámbrico, que es el sucesor del chip W1 original en los Air Pots de primera generación, por lo que es posible que W2 aquí se refiera al H1 y no se refiera a la nueva tecnología de chip inalámbrico.

White ha compartido detalles precisos de Apple en el pasado, pero no siempre con precisión. A principios de este año, se dijo que White compartió imágenes de un cable trenzado para la línea iPhone 12, pero no salió a la luz. Dijo que Apple trabaja con un lápiz de manzana negro y aún no ha aparecido. Sin embargo, compartió las filtraciones iniciales de la unidad de pantalla y carcasa del iPhone 12 de Apple, que son precisas.

Aún no se sabe cuándo se lanzará la versión actualizada de Airports Pro, pero rara vez se esperan pendientes actualizados en 2021.