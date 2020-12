Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000 XM4: ¿Merecen la pena los auriculares de Apple?

¿Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000XM4? No hay escasez de auriculares con cancelación activa de ruido de oído alto para elegir. Pero cuando Airboats Max Frescas y brillantes, tienen un precio alto de $ 549.

El siguiente es $ 339 Pose 700 Y 8 278 Sony WH-1000XM4Aeropuertos Max tiene mucho trabajo por hacer para justificar esa inversión. Para averiguar si pueden, ponemos los tres pares de auriculares boca abajo en una batalla de precio, diseño y características, para ver qué par Los mejores auriculares inalámbricos Para ti.

Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000 XM4: Especificaciones comparativas

Apple Airboats Max Pose 700 Sony WH-1000XM4 Precio $ 549 $ 339 8 278 Talla 7.4 x 6.6 x 3.3 pulgadas 8 x 6.5 x 2 pulgadas 9.94 x 3.03 x 7.27 pulgadas Peso 13,6 onzas 8,95 onzas 9,7 onzas Duración de la batería 20 horas (ANC activado) 20 horas (ANC activado) 30 horas (ANC activado), 38 horas (ANC desactivado) Aplicación auxiliar si si si Características especiales Cancelación activa de ruido, modo de transparencia, ajuste de ecualizador automático, audio 3D, controles inteligentes, compatibilidad con Siri Cancelación activa de ruido, modo de transparencia, ANC y EQ ajustables, controles inteligentes, asistencia de asistente tridigital, tecnología multipunto Cancelación activa de ruido, modo de transparencia, ANC y EQ ajustables, controles inteligentes, asistencia de asistente tridigital, tecnología multipunto

Airboats Max Versus Pose 700 vs Sony WH-1000XM4: Precio

(Crédito de la imagen: Guía de Tom)

Esta es una victoria fácil para el WH-1000XM4. No solo son más baratos que el Bose 700, son casi la mitad, sí, la mitad del precio de los Airboats Max.

Si no calcula el contrato potencial al realizar una próxima compra, es poco probable que vea muchos descuentos de Airports Max en un futuro próximo. IPhone 13. Por el contrario, se sabe desde hace mucho tiempo que tanto los auriculares Bose como los Sony reducen los precios de manera razonable.

Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000 XM4: Diseño

(Crédito de la imagen: Apple)

Airboats Max recuerda algunos puntos por su diseño, que se refiere a la creación de un lujoso tejido de aluminio y malla aceptable con almohadillas de espuma viscoelástica. Reciclar la corona digital del Apple Watch es un movimiento inteligente que controla un tamaño táctil y elegante en lugar de controles táctiles o botones pequeños y planos.

Por supuesto, el Bose 700 y el Sony WH-1000XM4 son feos, especialmente los anteriores que a menudo cortan el aspecto moderno con la construcción de metal. Los tres son lo suficientemente cómodos como para usarlos durante horas, aunque vale la pena señalar que el Airboat Max es más pesado en grupos. Si desea usar un par de auriculares con cancelación de ruido mientras hace ejercicio, puede ser un factor.

También tenga en cuenta que el Airboat Max no tiene un conector de 3,5 mm. Esto significa que si desea cambiar al cableado, debe gastar otros $ 35 en el cable Lightning a 3.5 mm de Apple, lo que eleva el costo total a 4,584.

Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000XM4: Calidad de sonido

(Crédito de la imagen: Reagan Cool / Tom’s Guide)

Daremos una calificación completa de la calidad de audio de Airbots Max en nuestra próxima revisión, sin embargo, las primeras palabras son excelentes. Quizás no 9549, pero tienen empresas de Apple Audio espacial Característica (vista por última vez Aeropuertos Pro) Puede crear un fuerte efecto de sonido envolvente.

Los auriculares Bose y Sony no tienen un truco de fiesta equivalente, pero siguen siendo ricos y completos en ambos aspectos. El Bose 700 apunta a una firma de sonido uniforme y neutral, mientras que el Sony WH-1000XM4 es muy pasivo y explosivo, sin embargo, puede cambiar esto con la aplicación.

El Airboats Max no tiene controles de EQ manuales, pero Apple baila a su alrededor con su función de EQ adaptativo: Básicamente, puede analizar el ajuste y la marca de los tapones para los oídos Airbus Max y ajustar los Mits y Treble dinámicamente para un mejor rendimiento de sonido mientras vuela.

Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000 XM4: Cancelación de ruido

(Crédito de la imagen: Reagan Cool / Tom’s Guide)

En nuestra prueba, la cancelación activa de ruido del Bose 700 es ligeramente más efectiva que la del Sony WH-1000XM4, que apaga el ruido ambiental. Ambos funcionan bien, sin embargo, será interesante ver si Airports Pro puede superar este criterio.

Los tres pares de auriculares tienen modos de “transparencia”, que recrean los micrófonos internos utilizados para crear un efecto calmante que normalmente le permite escuchar el mundo que lo rodea sin tener que quitarse los auriculares. Es útil cuando ha estado en calles concurridas o necesita hablar brevemente con alguien, por lo que es bueno verlo incluido en Airboat Max, Bose 700 y Sony WH – 1000XM4.

Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000XM4: Duración de la batería

(Crédito de la imagen: Reagan Cool / Tom’s Guide)

Los Airboats Max y Bose 700 tienen una duración de batería extremadamente alta, ambos clasificados para 20 horas de reproducción. No está mal, pero no se acerca a la longevidad del Sony WH-1000XM4, que puede durar hasta 30 horas con cancelación de ruido y apagarse hasta 38 horas.

Los auriculares de Sony se recargan rápidamente. Proporciona 10 minutos y 5 horas de tiempo de escucha para cargar el par en blanco; Apple, mientras tanto, cita una reproducción de 1,5 horas con una carga de 5 minutos, y el Bose 700 ofrece una reproducción de 15 minutos a 3,5 horas. Aunque suponemos que los Airboats Max podrán mantener su velocidad de carga rápida durante mucho tiempo, esto no es posible y el WH-1000XM4 seguirá siendo un éxito.

Airboats Max vs Pose 700 vs Sony WH-1000 XM4: Outlook

(Crédito de la imagen: Reagan Cool / Tom’s Guide)

Los Airboats Max pueden sonar muy bien y tienen funciones de audio espacial y cancelación de ruido como esta, puedes gastar $ 549 en ellos y ser aún más feliz. A pesar de algunos defectos como el conector de 3,5 mm, ya están compitiendo en diseño y vidrio.

Sin embargo, al elegir los mejores auriculares en general, apostamos a que Sony tendrá la corona WH-1000XM4. Estos pueden ir de un pie a otro en calidad de sonido, diseño y comodidad con el Bose 700, mientras los superan fácilmente en términos de asequibilidad y duración de la batería. Teniendo en cuenta lo genial que es el Bose 700, los Airboats dejan el Max para escalar una montaña enorme.