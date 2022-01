África – La resistencia a los antibióticos, el flagelo mundial oculto, que afecta especialmente al África subsahariana

sábado, 22 de enero de 2022

Salud

Ciudad del Vaticano (Agencia Lucha) – Infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la leucemia y la gonorrea se han vuelto cada vez más difíciles de tratar debido a la resistencia a los antimicrobianos (RAM). En los últimos años, una variedad de antibióticos han demostrado ser ineficaces en el tratamiento de pacientes.

Según un estudio reciente publicado en The Lancet, 1,5 millones de muertes al año se atribuyen directamente a la RAM, que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo por delante de enfermedades como el VIH/SIDA o la malaria.

África subsahariana: el área más afectada por la RAM, con 255 000 muertes en 2019 debido a la resistencia a los medicamentos. La mitad de todas las muertes son causadas por niños menores de cinco años.

En toda la región, existen muchos impulsores de los antibióticos, y el mal uso y/o uso excesivo de antibióticos en pacientes, animales y producción de alimentos juegan un papel clave. En muchas partes de África, los antibióticos de primera línea se pueden comprar fácilmente sin receta en puntos de venta legales o ilegales. Además, los sistemas de salud no cuentan con herramientas de diagnóstico adecuadas y antibióticos de segunda línea efectivos y de calidad comprobada, lo que significa que los médicos y enfermeras no pueden tratar infecciones comunes.

Resolver este problema requiere una mejor gestión de las terapias antimicrobianas, ampliando el acceso a los antibióticos que salvan vidas donde se necesitan y minimizando su uso donde no se necesitan. Es necesario combatir las infecciones a nivel nacional y dentro de los hospitales individuales, e invertir en el fortalecimiento de la infraestructura de salud del continente para que las infecciones puedan detenerse y tratarse antes de que amenacen la vida de las personas y los pacientes.

(LM) (Agencia Fides, 22/1/2022)





