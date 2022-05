Afganistán: presentadores de televisión obligados a cubrirse la cara

Afganistán – El gesto de insurgencia pronto fue reprimido. Redactores de los principales canales de televisión. mujeres afganas Este domingo 22 de mayo aparecieron en el aire con el rostro cubierto, así un orden talibán, un día después de desafiarlo. Desde que volvieron al poder el año pasado, los talibanes lo han impuesto todo Continuas restricciones a la sociedad civilMuchos de ellos tienen como objetivo someter a las mujeres a su estricta concepción del Islam.

A principios de mayo, Líder supremo de los talibanes Purdah, el velo completo con una rejilla de tela a la altura de los ojos, emitió una orden para que las mujeres se cubrieran por completo en lugares públicos, incluido el rostro. Anteriormente, solo bastaba con un pañuelo para cubrir el cabello.

El Ministerio de Promoción y Prevención de la Represión del Terrorismo de Afganistán ha ordenado a las presentadoras de televisión que cumplan antes del sábado.

mujeres periodistas Inicialmente optaron por no cumplir con esta orden y se transmitieron en vivo sin cubrirse la cara. Antes de volver. El domingo, para presentar las noticias en TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV y 1TV, el domingo, las presentadoras con velo completo solo pudieron ver sus ojos y su frente.

Cadenas «restringidas y forzadas»

Sonia Niazi, presentadora de TOLOnoticias, prometió llevar el velo completo “nos opusimos, estuvimos en contra”. «Pero TOLOnews estaba bajo presión para decir que cualquier presentador que apareciera en la pantalla sin cubrir su rostro (talibán) debería recibir un trabajo diferente», dijo.

Khpolwak Sapai, director de TOLOnews, dijo que el canal fue «obligado» por sus empleados a cumplir la orden. “Nos dijeron: tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No hay otra solución”, declaró el director de la cadena. “Ayer me llamó por teléfono y me dijo con palabras estrictas que lo hiciera. Entonces no lo estábamos haciendo de buena gana, sino bajo coacción”, lamentó.

Mohammed Sadek Akif Mohajir, portavoz del Ministerio de Promoción de la Moralidad y el Antisemitismo, dijo que los funcionarios no tenían intención de expulsar a los locutores de sus trabajos. «Nos complace que los canales hayan cumplido con su deber como es debido», dijo a la AFP.

La proliferación de ataques a la libertad

Los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, declarando un régimen más flexible que su primera austeridad. A partir de ese día, sin embargo, restringieron implacablemente la libertad y reprimieron la oposición, especialmente en los campos de la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Afecta principalmente a mujeres afganas..

Los talibanes han ordenado que las mujeres que trabajan en el gobierno sean despedidas si no cumplen con el nuevo código de vestimenta. También exigieron que las mujeres usen al menos un hiyab, un pañuelo que cubre la cabeza pero deja al descubierto el rostro. Luego, a principios de mayo, ellos Vistiendo un velo completo impuesto al públicoCuando estuvieron en el poder de 1996 a 2001, llevar burka era una prioridad.

En los veinte años transcurridos desde que los talibanes fueron derrocados en 2001, muchas mujeres rurales conservadoras han seguido usando el burka. Pero la mayoría de las mujeres afganas, incluidas las presentadoras de televisión, han optado por llevar el velo.

