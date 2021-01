Afelia Fernandez es el nuevo rostro del derecho al aborto en Argentina

Afelia Fernandez, en Buenos Aires en agosto de 2019. Ronaldo Schmidt / AFP

La impaciencia está creciendo en las filas de las activistas feministas. Si el primer presidente argentino que se declaró a favor de la legalización del aborto fue Alberto Fernández (sin conexión familiar con Ofelia), la epidemia ha dejado el asunto en un segundo plano. El gobierno de centroizquierda, que prometió presentar un proyecto de ley en el Congreso en marzo de 2020, esperaba con impaciencia. Esto se hará a fines de este año y esta semana el presidente peronista le prometió al secretario de Estado preguntas legales. En los últimos meses, muchas voces frustradas por esta demora se han alzado pidiendo “aborto legal ya” (“¡ahora aborto legal!”).

Al igual que Opelia Fernández, de 20 años, fue elegida para el parlamento local en Buenos Aires en 2019, bajo los colores de la coalición peronista gobernante. No tiene sentido decírselo ahora, no quiero arruinar la sorpresa “porque la organización ya se preocupa por las mujeres que necesitan ser hospitalizadas después de abortos secretos. “, Ella está enojada. Asthma, un joven miembro del parlamento latinoamericano, no ha estado directamente involucrado en las movilizaciones que se han reanudado en las últimas semanas, pero muestra su apoyo inquebrantable al movimiento en las redes sociales. “2020 debería ser el año en que se legalice el aborto, Tuiteó el 4 de noviembre. No espere por los derechos. ”

En septiembre de 2017. Una treintena de escuelas secundarias en Buenos Aires han sido bloqueadas por sus estudiantes en protesta por un plan para reformar la educación. En Estados Unidos, un canal de televisión privado, un grupo de periodistas e invitados conversan con sus estudiantes de secundaria a distancia. Muy rápidamente, los hombres del plató están preocupados por una estudiante de 17 años que, con lápiz labial Carmine y una fuerte discusión, no se defraudará cuando uno de los presentadores interrumpa llamándola. «Sequida : “No me llames pequeño. “

Así descubrió Argentina a Afelia Fernández. En ese momento, era presidente del Centro de Estudiantes, una especie de representante público de los estudiantes, en todos los niveles, uno de los más valiosos de la capital de Pellegrini High School. “El estudiante más joven que he elegido”, Inspirada en el discurso de la entonces presidenta argentina Cristina Kirschner, recuerda haberse inclinado hacia los movimientos de izquierda en la escuela secundaria a la edad de 12 años.

Tienes el 55,21% de este artículo. El resto es solo para suscriptores.