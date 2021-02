Adiós a Moro García del mundo del fútbol

Los clubes de fútbol y los consejos recuerdan a Moro García

Una desgracia que afectó especialmente al fútbol sudamericano Argentina si Uruguay. Santiago garciaEl futbolista de 30 años murió en su casa Mendoza. Pérdida de delantero conocido por brillar Nacional si Crucero Kodoi Tuvo un impacto enorme y todo el entorno se despidió por última vez a través de las redes sociales.

Clubes, futbolistas y personalidades deportivas se tomaron el tiempo de escribir un mensaje en la memoria de Morrow. Uno de los tuits más comentados es el comentario de un exfutbolista y ahora analista. Sebastián Domínguez. “Generalmente se admira a un futbolista profesional. Mucho dinero a corto plazo. Mucho reconocimiento a corto plazo. Mucha potencia a corto plazo. Una gran parte de todo, a veces nada “, Comenzó a escribir sobre la salud mental de los jugadores de fútbol.

Dijo además a este respecto: “El Moro no lo encontró. Como los otros niños, no encontró nada de qué alegrarse. La salud mental no discrimina por nivel de campo. Comprado con dinero, severidad o reconocimiento. Siento mucho que se fuera . Sin que usted lo sepa, también me duele. Eso espero. Mucha fuerza para su familia “., Escribió en un esfuerzo por crear conciencia sobre la gravedad del problema.

Tras la confirmación de la noticia y tras una larga espera, se convirtió en un ídolo y el club utilizó sus sitios para enviar al máximo goleador de Domba a la primera división.

“Fuiste un héroe, fuiste un goleador, fuiste un amigo y familia, lo que quieres ser cuando una persona atrapa una pelota, debes ser eterno e infinito para todos nosotros hoy … Muchas gracias Moro , gracias por estar tan feliz con la gente de Tombino “., Escribió Kodoi Cruz al respecto.

Fútbol de uruguay Estaba tan conmovido por la pérdida del futbolista. Nacional Felicitaciones primero y luego Peñarol, El clásico competidor del bolso. los Conmepol Y su presidente Alejandro Domínguez, También escribieron un compromiso: “Lamento mucho la salida de Santiago García. Moro, gracias por revelar tu identidad en el fútbol sudamericano. Ofrezco mis condolencias a mi familia y amigos en este triste momento “., Escribió el presidente de una empresa que regula el fútbol en América del Sur.

Por su parte, la empresa que dio origen a Moro García fue una de las primeras empresas en dejar sus palabras en el mundo virtual. “No hay palabras ni consuelo. Gran duelo tras la muerte de uno de los jugadores y aficionados más queridos de la historia nacional reciente. Todos lloramos por “El Moro” #QEPDSe ha publicado la cuenta oficial de Twitter del bolso.

Lo cierto es que, gracias a su talento y carisma en el campo, Santiago García se ha ganado el cariño de todo el fútbol argentino. Sus goles serán recordados para siempre, especialmente en el Kodai Cruz donde alcanzó los octavos de final e hizo historia. Copa Libertadores 2019.

Así nacieron la Premier League, la Professional Football League y todos los clubes del mundo del fútbol.

Se despide de Football World Morrow:

