Actualizaciones políticas directas de EE. UU .: las cintas de Donald Trump se filtraron cuando Nancy Pelosi gana la reelección como presidenta de la Cámara de Representantes

En una llamada telefónica, Trump le pidió a un funcionario que ‘buscara’ votos en Georgia

Andhra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al principal funcionario electoral de Georgia para que “encuentre” suficientes votos para causar estragos en el estado sureño, según extractos de una llamada de una hora publicada por el Washington Post hace unas horas.

El Washington Post informó que Trump elogió y suplicó alternativamente durante la llamada, diciendo que tendría vagas consecuencias penales para el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensberger, en un intento por reparar su pérdida.

Rafnesberger y el asesor general de su oficina rechazaron las afirmaciones de Trump y le dijeron al presidente que creía en las teorías de conspiración que circulan en las redes sociales sobre lo que constituye una elección justa y precisa, según extractos de audio y el relato del periódico.

“La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada”, dijo Trump en un extracto de audio del Post Online. “Además, sabes que has recalculado”. “Así que mire. Esto es lo que tengo que hacer. Quiero encontrar 11.780 votos, que es más de los que tenemos. Porque ganamos el estado”, dijo Trump en la publicación, insistiendo en que “no hay forma” de perder el estado.

La Casa Blanca se negó a comentar. La oficina de Rafensberger no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El cambio de oficina de Pitton no tiene ningún efecto inmediato en la oficina. Incluso si Trump hubiera ganado los 16 votos del colegio electoral de Georgia, aún habría perdido la Casa Blanca ante Biden.

Trump dijo en Twitter el domingo que había hablado por teléfono con Rafensberger sobre el fraude electoral en Georgia antes de que el Washington Post publicara su comunicado.

“Él no quería, o no podía, responder preguntas como fraude de ‘votos bajo la boleta’, destrucción de boletas, ‘votantes’ estatales, votantes muertos, etc. ¡No tiene ni idea!” Trump tuiteó.

Rafensberger respondió en Twitter: “Respetuosamente, presidente Trump: lo que dice no es cierto. La verdad saldrá a la luz”.

Tu puedes preguntar El audio completo de la llamada telefónica de aproximadamente una hora está aquí.