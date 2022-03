Abogado turco quiere «cerrar la copa» y fichar por Arabia Saudí

Frente a la embajada de Arabia Saudita en Washington, DC, un grupo de periodistas y otros activistas por la libertad de prensa llevaron velas frente a la embajada de Arabia Saudita en Estambul para conmemorar el aniversario del asesinato del periodista Jamal Kashoghi. , 2019. Sarah Silpiker / Reuters

Turquía, que busca reunirse con Riad para apoyar su economía en apuros, aparentemente ha decidido ponerle fin. El caso de Jamal KashogiEn 2018, un periodista saudí fue asesinado y mutilado en Estambul.

El fiscal del tribunal de Estambul escuchó el jueves 31 de marzo que el juicio de los veintiséis ciudadanos saudíes acusados ​​anteriormente ha estado en curso desde 2020. «Cerrar» Transferir el archivo a Arabia Saudita.

Según la agencia privada de noticias turca DHA, el abogado argumentó su posición «Las órdenes judiciales no se pueden cumplir y el caso se pospone porque los acusados ​​​​son extranjeros»..

En Gorjeo, Sres. La prometida de Kashoki, Hatice Cengiz, señaló que el abogado estaba siguiendo el pedido de las autoridades saudíes. En una entrevista reciente con la Agencia France-Press, el Sr.Me Genghis insistió en su Turquía natal ‘Insistir en la justicia’ Y no pierda el beneficio de una buena relación con Ryad.

A Errol Ontroglu, representante de Reporteros sin Fronteras en Turquía, “Transferir el expediente a Riad, donde el mundo ya ha visto el flagelo de la justicia, es una noticia terrible para quienes quieren justicia para el periodista”.. «RSF insta al Ministerio de Justicia de Turquía a oponerse a esta solicitud presentada por Arabia Saudí el 13 de marzo»Al notar eso, insiste «El documento de Kashogi parece haber sido afectado por la reconciliación diplomática entre Turquía y el Reino esta vez». Arabia.

En ausencia de veintiséis acusados, el juicio comenzó en julio de 2020 en un tribunal de Estambul. La próxima audiencia está programada para el 7 de abril.

El periodista saudí de 59 años es crítico y colaborador del poder de la familia real saudí El Correo de WashingtonSegún Turquía, fue asesinado y su cuerpo fue pirateado en la embajada de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018, donde fue a buscar un documento, dijo Turquía. encendido, Sr.Me Genghis Street, esperándolo frente al campus. Pero el Sr. Kashogi no volvió a aparecer y sus restos no fueron encontrados.

Ankara busca la reconciliación con Riad

El asunto envenena las relaciones entre las dos potencias regionales suníes. Pero Ankara lleva varios meses buscando una buena relación con Riad, al nivel más alto en veinte años (casi el 55% en los últimos doce meses) en medio de la crisis económica y la inflación. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció una visita inmediata a Arabia Saudita a principios de enero, que no ha tenido lugar hasta la fecha.

En una entrevista televisada el jueves por la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, estuvo de acuerdo. “Pasos importantes para normalizar las relaciones [avec l’Arabie saoudite] están en clase». «La cooperación judicial alcanza un nivel excelente»agregó.

A lo largo de los meses, ha intensificado iniciativas para renovar las relaciones con varias potencias regionales. Erdogan anunció a principios de diciembre que quería mejorar las relaciones de Ankara con los estados del Golfo. «Sin distinción».

Las relaciones entre Ankara y Riad continuaron deteriorándose a medida que Arabia Saudita seguía ordenando a los Emiratos en 2017 durante el asedio de Turquía a Qatar, un aliado cercano.

