Llegada a Ferran, Aubameyang y Adama Laissent donde está Abdessamad Ezzalzouli, el mejor jugador de junio del FC Barcelona, ​​en el depósito de Lombre Janvier Dernier.

Abdessamad Ezzalzouli, con el que se puede cenar en Eze Abde, es uno de los clubes más cotizados del mundo en el Barça, un Jouer marroquí de gran potencia, de gran potencia, de gran potencia en un r tle totmentsum perimetral avec l ‘equipo B.

Après deux mois et demi dans l’fefeif de Xavi et une CAN saccafiée ds l’espoir de garder sa place, Ezzalzouli est revec Barcelona B contra Madrid Castilla dans le Mini Clásico »d lelivés déslive éé se nul 2-2. Ez Abde également ét dicisif contra Linares lors du partage 1-1.

Le jeune ailier, que de manera realista es una belle saison en dymontrant sa gran persona personal y sa vitesse dibordante, disponible 12 partidos con premier premium à un niveau live marquant 1 but.

La firma d’Adama en el tiro de gracia que contraint Xavi Hernandez cesser de lu compare, car cest a jouver au mice caractristiques footballistiques avec l’exprience du haut niveau.

En Parrot Parlor transfieres Marocain a Temps Jeu y a la primera división de los clubs espagnole ont djj manifest manifiesto int. Ezzalzouli joure avec la riserve jusquà la fin de saison et un départ sous formate prêt est enviasago pour quiil puisse passivir sa progress ilite.