A pesar de las sanciones, Rusia evitó un período de pánico financiero

Elvira Nabiullina, gobernadora del Banco Central de Rusia, en Moscú el 21 de abril de 2022. A través de la Duma Estatal Rusa / Reuters

En otros lugares sería considerado un desastre económico. El viernes 29 de abril, la Gobernadora del Banco Central de Rusia Elvira Nabiulina anunció que para el 2022 la recesión en su país estará entre 8% y 10%, y la inflación estará entre 18% y 23%.

El tono de su rueda de prensa tras la guerra de Ucrania fue muy relajado. METROMe Nabioullina es conocida por enviar señales luciendo su vestido: un broche en forma de paloma para anunciar la bajada de las tasas de interés, otro en forma de casa, un vestido negro entero para animar a todos a quedarse en casa, esta vez Era negra, pero la blusa de un solo color El cuello sobresalía. «La situación está mejorando»Bienvenido.

Evidencia de que el pánico financiero está bien controlado, anunció que Rusia reduciría la tasa de interés clave del 17% al 14%. A finales de febrero, la empresa duplicó su tamaño hasta el 20% como respuesta a las sanciones impuestas contra Moscú y para combatir el riesgo de blanqueo de capitales. Pero desde entonces ya se lo ha cortado un par de veces. El rublo, que inicialmente colapsó, ahora está por encima de su nivel anterior a la guerra. En comparación con mediados de febrero, era del 5% frente al dólar e incluso del 15% frente al euro (que ha caído frente a la mayoría de las monedas mundiales en las últimas semanas).

«Problemas»

Al mismo tiempo, el gobierno ruso decidió evitar el incumplimiento estimando un período de pago de varias semanas. Con fecha de vencimiento del 4 de abril, la deuda denominada en dólares se vio envuelta en el conflicto. Rusia dice que quiere pagar las reservas en dólares de su banco central, que han estado congeladas desde las sanciones. No se pudo pagar porque el dinero estaba bloqueado. Moscú ofreció más tarde pagar en rublos, pero los términos del préstamo no lo permitieron, y el acuerdo inicial no contenía la disposición de convertirlo a otra moneda. El período de gracia de treinta días expiró el 4 de mayo y parecía que se acercaba el incumplimiento.

La Agencia Internacional de la Energía estima que el país vende diariamente a Europa 400 millones de dólares en gas y 700 millones de dólares en productos derivados del petróleo.

Finalmente, Moscú accedió el viernes 29 de abril y acordó pagar en dólares el producto de sus reservas congeladas. Rusia, que dejó de pagar en 1918 y 1998, parece estar haciendo retroceder el riesgo de una crisis de este tipo con consecuencias dolorosas por el momento. “El Ministerio de Hacienda cuenta con los recursos necesarios y se excluye un impago”, dice la Sra.Me Nabiulina. Pero hay problemas con el pago. Espero que todo vaya bien. ⁇

