“A menudo abría la boca”

Actualmente cuarto en el Campeonato de Fórmula 2, Don Dictum Al final de la campaña actual, hay muchas posibilidades de calificar para la Superlicencia, que requiere un Top 3, pero claramente no puede encontrar un camino hacia la Fórmula 1.

El británico de 22 años tiene uno de los cursos más probables en fórmulas de promoción, una suspensión de un año que superó y chocó bajo el régimen del coche de seguridad en la F4, y luego falló en los shows de Red Bull y Williams. Dejó este último unos días después de cantar. “Scooby Dooby Doo, Latifi Poo” En una transmisión en vivo, Poo en inglés británico significa que Poo y Nicholas Latifi son uno de los corredores nombrados del equipo.

Lea también:

A pesar de sus actuaciones, con dos victorias en el Gran Premio de Macao y el título honorífico de Vicecampeón de Europa de F3 en 2018, Dictum ya no espera la oportunidad de unirse a la máxima división del automovilismo.

“Sí, mis posibilidades en la Fórmula 1 se han acabado”., Reconoce el inglés. “No conozco a muchos conductores jóvenes que hayan sido expulsados ​​de dos shows. Parece difícil, pero sucedió. ¿Fue completamente justificado dos veces? Puedo. Aún puedo negarlo, pero aquí está. No es un producto”.

“Sí, estoy cambiando, me estoy acercando a este producto todos los días, pero lamentablemente creo que ahora tengo mis oportunidades arruinadas, así que no sé qué voy a hacer el año que viene. Vamos, básicamente vamos veo a dónde voy, espero tener buenas oportunidades para otro equipo de F1 o en algún lugar que pueda ser muy valioso SuAmérica, ya veremos. “

Dictum, conocido por su conducción franca y agresiva, se considera víctima de un mundo refinado. “Vivimos en un mundo y un deporte, que es muy político e irrazonable, y los mejores o más talentosos pilotos a veces no llegan a la cima”. Él continúa. “¿No es esto mi culpa?”

“Sí, he dicho cosas que mi boca no debería haber dicho muchas veces. Realmente no encajo en el molde de quién soy, sino del piloto de Fórmula 1 moderno, lo cual es muy deprimente, lo ves por mi intuición, pero eso es Lo siento mucho Williams y yo fuimos por caminos separados. Otro camino por recorrer en la Fórmula 1 algún día, pero no parece prometedor.

Queda por ver cómo resultará la competencia por el título de Fórmula 2, con Carlin conduciendo para el presidente Oscar Piastri con 104 puntos contra 149 y nueve carreras en Sochi, Jeddah y Abu Dhabi.

“Creo que va a ser difícil, pero ya sabes, si tuvimos un buen fin de semana y una puntuación por encima de los 40, volveremos”., Dice Dictum, quien subió al escenario en la Main Race de Monza Giros y vueltas. “La brecha de los Oscar es sustancial actualmente, tres carreras [par week-end] Hay mucho, pero creo que no es suficiente. Sin embargo, nunca me rendiré y siempre haré lo que pueda. ”

“No creo que mi posición en el campeonato refleje mi posición y la del coche. Por supuesto, los pilotos siempre se quejan y se quejan de la desgracia, pero déjame decirte la verdad, tengo mucha verdad ese año, no fue así. ayuda. Veamos de todos modos “.

Entrevista a Megan White