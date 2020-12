60 fps en la PS5, pero solo con una condición

La PS5 ofrece una amplia compatibilidad con versiones anteriores de la PS4. Casi todos los juegos de última generación se ejecutan en la nueva consola de Sony. Algo mejorado significativamente, al nivel de versiones algo originales.

Esta oportunidad también arroja algunas observaciones interesantes. Como el canal de YouTube Jugador galáctico Descubierto, CD Project Red Megahit The Witcher 3 se ejecuta a una velocidad de fotogramas de 3PS5, ​​que no se logra en estas consolas de juegos: 60 fps La aventura de Gerald Van Riva se puede jugar mejor que nunca en la consola de Sony.

Pero hay una trampa …

No ha instalado ningún parche para el juego para esta función. Witcher 3 debería estar disponible en tu PS5 en modo “desnudo” (versión 1.00), que no es tan fácil en ocasiones como las actualizaciones automáticas. Sin embargo, como muestra la opción de 60 fps, las consolas The Witcher 3 tienen una velocidad de fotogramas mínima ilimitada de forma predeterminada y se pueden presionar por encima de los 30 fps estándar.

De hecho: Jugar Witzer 3 sin actualizaciones generalmente no es una buena idea. Al igual que Cyberbunk 2077, este juego tuvo algunos problemas cuando se lanzó en 2015, incluidos problemas graves como los errores de Quest.

Entonces: es mejor no pensar en jugar The Witcher a 60 fps en PS5. Las restricciones impuestas por el estado previo al parche probablemente no valgan la pena.

The Witcher 3 se ejecuta no solo en PS4 y PS5, sino también en Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch y PC. En 2021, el juego roll-flaming también recibirá una actualización real de próxima generación. Toda la información sobre la actualización de The Witcher 3 a la serie PS5 y Xbox Puedes encontrar X aquí.

¿Quieres jugar a Witcher a 60 FBS?