2:40 pm – CSS recomienda la vacuna contra la influenza para grupos objetivo vulnerables

El Consejo Superior de Salud (CSS) recomendó el jueves que todas las personas mayores de 65 años, las que se encuentran en instituciones, las mujeres embarazadas y todos los pacientes con enfermedades crónicas deben tener prioridad contra la gripe estacional el próximo invierno.En enero pasado, se solicitó al ministro de Salud Federal, Frank Vandenbrook (Wurid), que comentara sobre la estrategia de vacunación contra la gripe estacional para 2021-2022, teniendo en cuenta el entorno de salud pública. El ayuntamiento, en su opinión, priorizó los tres tipos de personas a vacunar. El tipo A debe ser preferido y vacunado a partir de mediados de octubre. Hay tres grupos en esta categoría. El grupo 1 está formado por personas con riesgo de complicaciones. Todos tenían 65 años o más y todos los pacientes de 6 meses o más presentaban trastornos pulmonares (incluido asma grave), cardíacos (excepto hipertensión), hepáticos, renales, metabólicos (incluida diabetes) o inmunológicos. Niños entre 6 meses y 18 años en tratamiento crónico con aspirina, todas las personas que viven en instituciones, mujeres embarazadas, independientemente de la etapa del embarazo. El grupo 2 incluye a los trabajadores del sector de la salud, dentro y fuera de las instituciones de salud. El grupo 3 incluye personas de alto riesgo en el grupo 1 y niños menores de 6 meses que viven bajo el mismo techo. Dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, los de la categoría B deben ir después de los de la categoría A. Según la CSS, tiene sentido vacunar a todas las personas (inclusive) entre las edades de 50 y 64, incluso si no tienen una condición peligrosa. Además del riesgo de desarrollar complicaciones por la gripe debido a su edad, al menos un factor que aumenta el riesgo de complicaciones es una de tres posibilidades para ellos. Este riesgo es mayor entre fumadores, bebedores empedernidos y personas obesas. Finalmente, el tipo C incluye al resto de la población general, este margen que quiere vacunarse por motivos personales. Sin embargo, los datos no muestran que la vacunación rutinaria de adultos sanos entre las edades de 18 y 65 años tenga un impacto en las consultas clínicas, los días de enfermedad, los antibióticos y el número de ingresos hospitalarios. Por lo tanto, CSS no recomienda la vacunación de rutina para niños de 18 a 65 años. El panel asesor también señaló que el número de casos de influenza en todo el mundo durante la temporada 2020-2021 fue muy bajo o inexistente. “Esto plantea interrogantes sobre la inmunidad de la población para enfrentar la fase de influenza de la temporada 2021-2022. De hecho, la falta de inmunidad natural adquirida recientemente puede aumentar el riesgo de propagación del virus de la influenza, especialmente niños / adolescentes”, leemos. en el informe. Sabiendo que la vacuna brinda protección dentro de los 10 a 15 días posteriores a la inyección, CSS recomienda vacunar contra la influenza a partir de mediados de octubre. (Belka)