200 joyas raras de Elvis Presley se subastarán pronto: colección desaparecida durante 50 años (VIDEO)

Las joyas de Elvis Presley se subastarán pronto: venta exclusiva en EE. UU. Una colección de joyas que pertenecieron al rey y desaparecieron en la naturaleza durante décadas… Su ex mujer confirmó su autenticidad.

Pulseras de turquesas, relojes de oro macizo o anillos tachonados de diamantes… Elvis regaló muchas de estas piezas a su mentor, el coronel Parker. Este último usó muy pocas joyas y los dos luego compartieron la colección. «Me trae muchos recuerdos. Todos sabemos que a Elvis le encantaban las joyas, pero estos anillos y estas monedas traen alegría».La ex esposa de Elvis Presley, Priscilla Presley, explica.

Felicidad, pero sobre todo una maravillosa caída financiera. Tras la muerte del rey, el coronel Parker, estas joyas desaparecieron. Después de pasar décadas en estado salvaje, fueron descubiertos sin más detalles… 5 para ser precisos.

200 monedas raras

A sus 77 años, la exmujer del cantante pudo comprobar en persona su autenticidad. «Están dando vueltas muchas cosas que no son reales. Me preocupa, no quiero que los fanáticos compren cosas que se supone que son de Elvis. Me involucré porque quería asegurarme de que llegara a alguien que supiera cómo hacerlo». Cuídalos.«, asegura Priscilla Presley.

En total, 200 piezas raras fueron olvidadas durante 50 años. Joyas, pero no solo…”Estimamos que la guitarra del especial volverá a ser 1 millón»Presentamos a Brigitte Kruse, directora general de «GWS Auction House».

45 años después de su muerte, Elvis sigue vendiendo. En 2019, las ventas de recuerdos y artículos generaron $12 millones solo en Graceland, su antigua casa convertida en museo.