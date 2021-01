1ª semana espacial 2021 | Artículos sobre fenómenos

Cielo

La luna estará en Último cuarto Miércoles 6 de enero a las 10:37 am CET.

Protuberancia solar

Autor: Pavel Prokop

Planetas:

Júpiter (−1,9 mag) a Saturno (0.6 mag) son solo muy bajas sobre el suroeste en la noche. Ahora agrégale también Mercurio (casi -1 mag), que estará junto con ellos alrededor del 10 de enero. marzo (, 20.2 mag) es visible por la tarde sobre el horizonte sur, pero el disco ya tiene la mitad del tamaño de lo que era en el momento de la oposición. Cerca de Marte también se encuentra Urano (magnitud 5,8). Es muy dificil de ver por la mañana Venus (-3,9 mag).

Actividad solar es débil. Sin embargo, todavía pudimos ver algunos puntos y bonitas protuberancias. Incluso a través de nuestros astrofotógrafos. Se puede comprobar cómo se ve en la superficie del sol la imagen SDO actual. Las otras imágenes de este observatorio espacial son aquí.

Cosmonautas

Tuvo el último comienzo de 2020 Cohete Soyuz-ST-A con el piso superior Fregat-M. Después de un retraso debido al clima Destacar El 29 de diciembre, el satélite militar francés CSO 2 en Kourou, por supuesto, seguirá siendo utilizado por el puerto espacial de Guyana. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha acordado con la Agencia Francesa de CNES para modernización incluidas las fuentes de energía, que deberían ser lo más renovables posible.

Preparación para la rampa SLC-40 en Cabo Cañaveral, Florida raketa halcón 9lanzar un satélite Turksat 5A. El lanzamiento estaba programado para el 4 de enero, pero la plataforma de aterrizaje Just Read the Instructions no llegó a tiempo al área prevista. La pregunta es si esto motivó el aplazamiento, en cualquier caso la nueva fecha de salida aún no se conocía el domingo.

Las pruebas de presión se llevaron a cabo en el puerto espacial de Boca Chica en Texas. Nave espacial SN9 y tal vez en una semana veremos un encendido estático y tal vez un vuelo de hasta 12,5 km. Mientras tanto, la décima copia estaba prácticamente terminada.

Aniversario

El 4 de enero de 1866 (155 años) nació un astrónomo estadounidense Joel Hastings Metcalf. Descubrió o co-descubrió varios cometas, como 23P / Brorsen-Metcalf o 97P / Metcalf-Brewington. También es el descubridor de 41 asteroides.

El 5 de enero de 1901 (120 años) nació Jaroslav Štěpánek. Trabajó en la sección meteórica de Praga y es coautor del Atlas gnomónico del cielo estrellado, que fue publicado en 1940 (coautores Jan Kvíčala, Alois Vrátník). Este año recibió el Premio Nušl de la Sociedad Astronómica Checa por este trabajo.

El 9 de enero de 1986 (35 años), Stephen Synnott apareció en el metraje de la Voyager 2. Luna de Urano, Crésida.

El 10 de enero de 1936 (85 años) nació un astrónomo estadounidense Robert Woodrow Wilson. Con Arno Penzias, descubrió la radiación reliquia en 1964. Ambos recibieron conjuntamente el Premio Nobel de 1978 por este descubrimiento.

PF2021

Mirar nebulosa oscura en la constelación de Kefea Pavol Kaliský de Banská Bystrica le da la bienvenida para el Año Nuevo. También le deseamos buena salud, felicidad y la sensación de que lo que estamos haciendo tiene sentido.

VdB 141

Autor: Kalisky Pavol

Outlook para la próxima semana

Luna y Venus en el cielo de la mañana.

Cumpleaños: Urano – Desdemona, Rosalind, Belinda marigolds

Cumpleaños: Francis Gladheim Pease

Cumpleaños: Helios-B

Cumpleaños: Pierre Méchain descubre el cometa 2P / Encke

