189 puestos de trabajo amenazados como parte del plan de salida de Galeries Lafayette

Comercio. 189 puestos de trabajo están amenazados en Galeries Lafayette, según fuentes sindicales, luego de que el plan de salida fuera presentado al reciente Comité Económico y Social. El volumen de ventas podría reducirse a la mitad en 2020.

El grupo de Galeries Lafayette ha presentado a la Comisión Económica y Social (CSE) un plan de salida que podría resultar en la pérdida de 189 puestos de trabajo y dar lugar a la terminación de las actividades de los tour operadores, según supo AFP de fuentes sindicales. El acuerdo sobre la forma de allanar el camino para las negociaciones fue firmado el 4 de enero por los tres principales sindicatos del grupo, CFE-CGC, CFDT y CGT (la mayoría).

‘Riñones fuertes’

La gerencia de Galeries Lafayette advirtió a CSE del grupo, que se reunió del 8 al 10 de diciembre, de ” Proyecto de plan de protección funcional (por qué) Incluyendo un plan de salida voluntaria (PDV) “así como el Prof. Plan para terminar GL VoyagesSegún la agenda del CSE consultada por AFP.

David Pereira, el equipo de SUD en CSE, dijo que estas salidas se dividirán entre la sede de Galeries Lafayette y sus subsidiarias GL Voyages y GGL Services, la compañía de servicios financieros del grupo. Según él, los empleados pagan ‘Opciones estratégicas que no entendemos’, Que se inauguró en marzo de 2019 para Una tienda que nunca ganó dinero ». « Un desastre sin precedentes para la rotación de empleados », Sobre la sindicación.

Según otro dirigente sindical, ” No confunda lo que la galería no ganó con una derrota.. « Es una empresa con gran visibilidad “., añadió. “No somos inmunes al PSE-POS en la tienda del Boulevard Haussmann”El título simbólico de la marca, advirtió. Por el momento, según él, los empleados de esta tienda están trabajando por un período corto de hasta el 25%, que es un dispositivo que no se usa en otras tiendas del grupo.