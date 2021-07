15 procesadores de flujo 360 para Radeon RX 7900 XT?

AMD ciertamente aún no ha terminado por su arquitectura gráfica RTNA2, se sospecha que se introducirá esta marca Radeon RX6600 XD y RX6600 (Escritorio) Próximo mes. Esto no impide que algunas personas piensen en la continuidad de RDNA3. El último rumor es que la GPU Navi 31 tiene un total de 240 unidades de procesamiento o 15,360 procesadores de flujo.

Con RDNA2, Navi21 se llama Big Navi Radeon RX6900 XD, RX 6800 XT y RX 6800, Limitado a un máximo de 80 CU, que ofrece procesadores de flujo de 5120. Por lo tanto, un RX 7900 XT imaginario tendría 3 veces más CU y SM que el RX 6900 XT. Tal aumento es posible adoptando el formato MCD (Troquel multi-siplet) Y cambie al grabado de 5 nm. Cada MCD puede incorporar 120 CU y dos de ellos se pueden conectar a la misma GPU.

Más de un modelo evolutivo de 10 años de GPU AMD y NVIDIA

Comparativo barcos 10, barcos 21, barcos 31

En el sitio WCCFTech Los datos se recopilan en la tabla siguiente para simplificar la comparación. Por supuesto, tome estas suposiciones por lo que son. Hasta ahora, Lisa Su ha conversado Algo omitido En cuanto a la estructura RDNA3. Además, no sabemos si esto implica cambiar a 5 nm. En cualquier caso, no esperes No habrá tarjetas RDNA3 para fines de 2022.

GPU Navi10 Navi21 Navi31 Grabado de GPU 7 millas náuticas 7 nm 5 nm (6 nm?) Primario Radeon RX5700 XD Radeon RX6900 XD Radeon RX7900 XD Paquete de GPU Monolito Monolito MCD (matriz multiplataforma) Motores de sombreado 2 4 6 GPU WGP 20 40 MCD de 30 bar, 60 o total Procesadores de flujo por WGP 128 128 256 Unidades computacionales por muerte 40 80 120 par MCD, 240 au en total Descargar procesadores de flujo 2560 5120 7680 Procesadores de flujo total 2560 5120 15360 (2 x MCD) Bus de memoria 256 bits 256 bits 256 bits Tipo de memoria GDTR6 GDDR6 GDTR6 Caché infinito N / A 128 Ma 256-512 Mo. Para comenzar Tercer trimestre de 2019 Cuarto trimestre de 2020 Cuarto trimestre de 2022