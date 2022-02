122 muertos en Petrópolis, nueva alerta por fuertes lluvias

Tres días después de que fuertes tormentas eléctricas mataran al menos a 122 personas y dejaran a decenas desaparecidas, la ciudad brasileña de Petrópolis volvió a estar en alerta máxima el viernes por la noche cuando sonaron las sirenas tras las advertencias de fuertes lluvias.

El número de personas desaparecidas en las inundaciones y deslizamientos de tierra no está claro. La policía dijo que había 218 personas. Pero no especificó si había contado los cuerpos que aún no habían sido identificados o las personas que ya habían sido encontradas.

En la mañana, pocas horas después de que el presidente Jair Bolsanaro regresara a Brasil en una visita oficial a Rusia y Hungría, sobrevoló las zonas de desastre.

“He visto muchas destrucciones, como escenas de guerra”, dijo el jefe de Estado durante una conferencia de prensa. “Pudimos comprender completamente la gravedad de lo que sucedió aquí”.

Las sirenas ya habían hecho sonar la alarma el jueves por la noche y el viernes por la mañana cuando llovió intensamente en zonas peligrosas de la ciudad de 300.000 habitantes.

“Hay riesgo de derrumbes en esta zona, estén atentos, quédense en un lugar seguro, en la sala”, sonaba por los altoparlantes en la madrugada.

La lluvia amainó por la tarde, pero se esperaban lluvias más intensas por la noche, dijeron funcionarios de Defensa Civil.

“Todo el mundo está tan asustado que saltamos al menor ruido”, dice Atenor Alves de Alcantara, un metalúrgico jubilado de 67 años cuya casa está en la parte baja del distrito de Aldo da Cera, que ha sido duramente golpeado por deslizamientos de tierra.

– Sentirse abandonado –

Más de 500 bomberos, junto con helicópteros, excavadoras y perros rastreadores, trabajan incansablemente para buscar a los desaparecidos.

Cientos de voluntarios también acudieron al rescate, lo que obligó a las personas a cavar para encontrar a sus familiares, incluidos muchos que viven en áreas devastadas por 400 o más deslizamientos de tierra.

En Alto da Cera, alrededor de 80 casas fueron engullidas por deslizamientos de tierra. “Puede que todavía haya 50 personas caídas y 98 cuerpos ya han sido retirados desde el martes”, dijo a la AFP Roberto Ameral, coordinador del equipo de rescate de desastres naturales del Departamento de Bomberos Civiles.

El ayuntamiento también anunció el retiro de más de 140 automóviles que habían volcado en las calles o chocado contra las vías fluviales de la ciudad.



Muchos de los habitantes de Petrópolis se sienten desatendidos por las autoridades. “La gente tiene derecho a criticar, pero esto es parte de disfrutar este tipo de drama”, respondió el presidente Bolzano.

Menciona específicamente en 2011 que más de 900 personas murieron debido a inundaciones y deslizamientos de tierra en la vasta región, incluidas Petrópolis y las ciudades vecinas de Nova Fribergo, Itaibawa y Therosopolis.

“Lamentablemente, otras tragedias han ocurrido aquí. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”, continuó, y agregó que “todo lo que podría pasar a 8,5 millones de km2 es difícil de predecir” (región de Brasil).

– Pésame del Papa –

El Papa Francisco envió el viernes un mensaje de solidaridad a las víctimas.

“El Papa, que se enteró con gran tristeza de las trágicas consecuencias de los deslizamientos de tierra, pidió al obispo que ofrezca sus condolencias a las familias y comparta el dolor de todos los que han sufrido”, se lee en el comunicado del Vaticano.

El martes, la antigua residencia de verano de la Corte Imperial en Petrópolis recibió precipitaciones superiores a la media durante todo febrero.

El verano australiano en Brasil fue particularmente mortífero, con decenas de muertos en los últimos meses por lluvias torrenciales en las provincias de Bahía (noreste), Minas Gerais y Sao Paulo (sureste).

Según los expertos, estas intensas lluvias están vinculadas al calentamiento global.