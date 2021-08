10 mejores widgets para personalizar tu iPhone

Los widgets permiten personalizar la experiencia del usuario en la página de inicio tanto como sea posible.

Desde iOS 14, Apple ha permitido a los usuarios de iPhone integrar widgets en la pantalla de inicio, como lo ha estado ofreciendo Android durante años. Proporcionados por aplicaciones de Apple o de terceros, los widgets generalmente brindan acceso rápido a las funciones necesarias para abrir una aplicación. Otros muestran información como widgets meteorológicos o de noticias.

Si bien Apple integra sus propios widgets con sus aplicaciones, muchas de las aplicaciones disponibles en la App Store están disponibles para el usuario con widgets. Te traemos los 10 mejores widgets proporcionados por aplicaciones de terceros.

Wikipedia

Enciclopedia libre Wikipedia Apple ha estado ofreciendo su propia aplicación en la App Store durante varios años. Para complementar un poco más su aplicación, la enciclopedia agregó recientemente widgets que los usuarios pueden agregar a su pantalla de inicio. Son posibles tres widgets diferentes: Imagen del día, Artículos del día y más leídos. Están disponibles en tres tamaños, al igual que todos los widgets. Un poco de caldo cultural, de fácil acceso en la pantalla de inicio de tu iPhone.

Paquete o empaquetar

Si espera paquetes de varios proveedores, es posible que deba visitar el sitio de cada persona para ver dónde está su paquete. De ahí la aplicación Paquete o empaquetar La aplicación funciona con las especificaciones de más de 150 operadores. Por lo tanto, es muy probable que la aplicación recoja su paquete. Ingrese y verifique el número de entrega en la aplicación. Si coloca el widget de la aplicación en la pantalla de inicio, el widget mostrará fácilmente todos sus paquetes y su estado en la cadena de distribución, por lo que debe abrir la aplicación aún más.

Google

El motor de búsqueda más popular del mundo también ofrece un widget. Google La mayoría de las funciones de la aplicación incluyen búsqueda por voz, barra de búsqueda, navegación privada y Google Lens. Lamentamos que Safari no tenga su propio widget, lo cual sería muy apreciado.

Fotmob

Llamada de fan, Fotmob La aplicación (de ahí el widget) para ti es obvia. Cuando inicies la aplicación por primera vez, se te pedirá que selecciones tus clubes y jugadores favoritos para conocer los resultados de los partidos. Una vez que haya seleccionado, la aplicación se configurará y podrá agregar el widget de su club o liga favorito para ver los resultados en vivo en la pantalla de inicio, pero también puede ver información relacionada con el fútbol si lo desea.

Widgetsmith

Si eres fanático de los widgets 100% personalizados y personalizables, la aplicación Widgetsmith Para ti. Le permite crear su propio widget de la A a la Z, de la impresora al color, incluida la información mostrada. Te contamos más sobre eso Este artículo.

Publícalo

Este es probablemente el widget más simple, pero muy útil. Del uso oficial de la marca Publícalo, Proporciona un widget para mostrar notas adhesivas que generalmente se adhieren a su refrigerador en la pantalla de inicio de su iPhone. Para ir aún más lejos en términos de funcionalidad, la aplicación le permite escanear notas post-it en la vida real para registrarse en la aplicación.

Tic Tac Toe

La red social más utilizada y descargada del mundo, Tic Tac Toe, El iPhone no puede existir sin su propio widget. Te permite encontrar los videos más de moda de la época. No hay nada realmente increíble al final Ha sido Durante una conversación que gira en torno a un video que no has visto.

Vida

Vida, Que es una de las aplicaciones más populares que rastrea su dieta y lo ayuda a perder peso. Cuando eres estricto, el uso puede ser muy efectivo cuando incluyes la dosis en cada comida. Con un widget que se muestra en la pantalla de inicio, puede ver de un vistazo la cantidad de calorías, carbohidratos, grasas y proteínas que consume durante el día. También puede agregar nuevos datos muy rápidamente desde el widget.

Spotify

Muy simple en su construcción, widget Spotify Le permite acceder rápidamente a la música escuchada recientemente o en exceso. Cuando se agrega un widget a su pantalla de inicio, toque su canción, la aplicación se abrirá y la música que toque se reproducirá automáticamente. Una de las grandes ventajas de Spotify: no necesitas suscripción para acceder a los widgets.

Tambores

Es cierto que este no es un widget de aplicación de terceros, sino un widget diseñado específicamente por Apple. Sin embargo, solo podemos reconocer que este es uno de los widgets más útiles disponibles por defecto en el iPhone. De un vistazo, la batería muestra el porcentaje de batería restante en su iPhone y los dispositivos conectados a través de Bluetooth, estén funcionando o no.