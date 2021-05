1.382 pacientes con dengue en Reunión

Las últimas cifras muestran que del 3 al 9 de mayo de 2021 se detectaron 1.382 casos en la isla. Las autoridades dicen que deben tomar medidas para combatir la epidemia.



Publicamos el comunicado de prensa completo de la provincia sobre esta noticia. Del 3 al 9 de mayo se confirmó la incidencia de dengue en 1.382. El virus del dengue continúa propagándose a niveles elevados en la región. Durante dos semanas, se han registrado más de 300 visitas de emergencia. La proporción de pacientes ingresados ​​en el hospital después de acudir a urgencias es estable (aproximadamente un 30%). La proporción de pacientes que padecen de forma grave es superior a la de años anteriores y es del 21%. Los indicadores no permiten establecer si la epidemia ha alcanzado su pico en esta etapa. Estado de la fiebre del dengue el 19 de mayo de 2021 (Datos del departamento francés de salud pública en la región, ARS) El sector occidental ha sido el más afectado. Se han identificado erupciones en varios municipios del norte, especialmente Saint-Denis y en el sur. A partir del 1 de enero de 2021 Se han confirmado 13.482 casos

380 en el hospital

1.680 visitas de emergencia

10 muertes Vinculado directamente al dengue Se han identificado grupos de casos en los siguientes municipios: Oeste Puerto . , Corazón sangrante alto, Corazón sangrante bajo, Riviere des Galates, Riviere des Gallets ZAC)

. , Corazón sangrante alto, Corazón sangrante bajo, Riviere des Galates, Riviere des Gallets ZAC) Posesión (Moulin Jolie, Holte-la, Font de Bag, Riviere des Galates, Saint Theres, Cape Noir, Dodin, Pichet, Gary Blue, Palmer, Beauford Mort, Semin des Lotaniers, Ville, Camp McLaughlin, Ravin à Malhour, vigésimo octavo , Dawnback)

(Moulin Jolie, Holte-la, Font de Bag, Riviere des Galates, Saint Theres, Cape Noir, Dodin, Pichet, Gary Blue, Palmer, Beauford Mort, Semin des Lotaniers, Ville, Camp McLaughlin, Ravin à Malhour, vigésimo octavo , Dawnback) San Pablo . Jolie, La Roche Marion, Les Canots, Le Boise-de-Nafils, Le Gillum, Plateau Gill, Le Petit Bernica, Florimont, Tamadave, Saint-Gilles-Les-Hots, Don Rouge, Villa, Law Saline,. Saint-Gilles-Les-Bains, Grand Font, Cabo Champagne, Les Coquilages, Buchanan) Tres lavabos (La Samuris Blanche, Cocadre, Monte Banon, Ville, Monvert)

(La Samuris Blanche, Cocadre, Monte Banon, Ville, Monvert) Saint-Liu (Caracoles, La Point des Chattoux, Saint-Christophe, Camilleas, Dabison, Semin

Canal, Barrio de los Pescadores, Gran Fondo, Grand Font Les Hots, Maduran, Le Plate Saint-Liu) Parte sur San José ( Cros, Les Lyons, La Croce, Jean Pettit, Manapani, Les Jokes, La Caine, Le Butter, Boise Noirs, Le Gove, Languein, Le Plateau, Brass Banon, Boise Noors, Vincento Ligne Mata out da)

Cros, Les Lyons, La Croce, Jean Pettit, Manapani, Les Jokes, La Caine, Le Butter, Boise Noirs, Le Gove, Languein, Le Plateau, Brass Banon, Boise Noors, Vincento Ligne Mata out da) San Oso .

. Los Ors (Crucifixión, Boise de Nephiles, El Rin seco)

(Crucifixión, Boise de Nephiles, El Rin seco) Venta El Etong (Andre Dukes, Byte des Rochess, La Butt Kinot, Roche Ox Osiox, Etong Sale Les

bains)

(Andre Dukes, Byte des Rochess, La Butt Kinot, Roche Ox Osiox, Etong Sale Les bains) San Louis (Camp to Cole, Bell Air, Boise de Naples, decaimiento)

(Camp to Cole, Bell Air, Boise de Naples, decaimiento) Los Entre-Dukes (Brazo largo)

(Brazo largo) Buffer .

. Pequeña isla (La Croce, Ville, Calvary, La Ravin du Bond)

(La Croce, Ville, Calvary, La Ravin du Bond) San Felipe (La Marine, Valle Inferior)

(La Marine, Valle Inferior) Silos (El pequeño modelo) Zona norte St. Denis . Belleppey, Champflory, ciudad, Le Golf, Saint-Bernard)

Santa María (La Mare, Beaumont Lace Hotspots, La Convenience, Les Cabes, Les Casparts, Les

Orquídeas, La Grande Monte, Boise Rouge, Esperanza mínima, Esperanza máxima) este Saint-Susan (La Rue Marchande, Barrio Francés, La Marine, Les Jacques Bel Air, Village

Despress, Commune Pack) Región Este

(La Rue Marchande, Barrio Francés, La Marine, Les Jacques Bel Air, Village Despress, Commune Pack) Región Este Brass Banone (La Riviere des Rochess, Les Avocadiers, Liberia, Bengalis)

Saint-Rose (Boise Blanc, Pitten Saint-Rose, Marruecos, Les Pompus)

Saint-Benoit (Morange, Petit St. Bear, Brass Canode, L’Olimbe, Ville, Le Grader)

Saint-Andre (La Riviere a Matt les Bass, Patelin, City, Petit Bazaar, Maison Valliama, Combuston)

Salasi (yegua de lugar de Weil) Recomendaciones para luchar contra el dengue La fiebre del dengue no se transmite de persona a persona. El intercambio esta hecho Mosquitos. Además, los funcionarios de salud recomiendan a la población: Protéjase y proteja a quienes lo rodean de las picaduras de mosquitos dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas: Uso de repelentes

Instalación de mosquiteros, vestidos largos,

Uso de difusores. Incluso si ha tenido dengue anteriormente, protéjase. Muchos serotipos del dengue pueden diseminarse y la infección con un serotipo no protege contra el ataque de otro serotipo. Eliminar los criaderos: Vacíe todo lo que tenga agua alrededor de su casa y revise los pozos … Consulte a un médico si los síntomas persisten. (Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular / articular, náuseas, vómitos, fatiga, etc.) y tome muestras del laboratorio de análisis médico prescrito por su médico para confirmar el diagnóstico de dengue. Si estás enfermoPara prevenir formas graves de dengue, se recomienda: Vigila tu salud , Especialmente entre el cuarto y el octavo día de enfermedad

, Especialmente entre el cuarto y el octavo día de enfermedad Ir al hospital si su salud se deteriora (Los síntomas de la fiebre del dengue y la miocarditis (daño en el músculo cardíaco) se producen entre el tercer y el octavo día después del inicio de los síntomas, con síntomas digestivos o sensación de inquietud, disminución brusca de la presión arterial, inquietud, palidez y pérdida del conocimiento, que puede poner en peligro la vida.