La relación entre China y Australia se está volviendo cada vez más complicada, y los marineros de todo el mundo también están involucrados en esta interrupción. Bajo las restricciones de China a las importaciones de carbón australiano, se dice que 70 buques de carga que transportan carbón australiano están varados en el mar, algunos de los cuales han estado bloqueados por hasta seis meses.

El New York Times citó datos de buques mercantes diciendo que actualmente se ha rechazado la muerte de 70 barcos en China. Estos cargueros transportan un total de 7 millones a 10 millones de toneladas de carbón australiano. La Asociación Marítima de Australia estima que 1.400 marineros han quedado varados en el mar, mientras su salud se deteriora.

Algunos cargueros informaron que los miembros de la tripulación intentaron romperse. El carguero Anastasia está varado en el puerto de Cofedian en la provincia de Hebei. “Da miedo. Todos estamos asustados”.

Además de la lucha geopolítica entre China y Australia, estos cargueros que enarbolan la bandera de un tercer país están involucrados en los intereses comerciales de multinacionales, subcontratistas y subcontratistas, lo que complica aún más la situación.

El carguero indio Jack Anand está fuera del puerto de Tang en el río Beijing. Subcontratar el buque de carga a otra empresa.

Al mismo tiempo, la empresa china que encargó el carbón australiano de Jack Anand era la empresa Tongshan Pych, y el vendedor era la empresa australiana de Anglo American. Cuando se cerró el trato, Great Eastern Shipping y Kargil dijeron que era decisión de Tongshan Paichi decidir si Jack Anand podía abandonar el puerto. The New York Times no respondió a una solicitud de comentarios.

Anastasia se encuentra en una situación similar. La nacionalidad del barco es Panamá, y la empresa matriz es Mediterranean Shipping, una empresa suiza sin litoral que actualmente tiene licencia para China Jiangsu Shipping Company. El comprador de carbón australiano a bordo es una sociedad de cartera de productos electrónicos a granel registrada en las Islas Vírgenes Británicas que cotiza en Hong Kong (explotación de bienes electrónicos).

El gobierno chino negó en noviembre que China hubiera bloqueado la salida de los barcos, diciendo que la detención era en interés comercial de los cargadores. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Li, destacó que la Aduana de China ha reforzado la inspección de calidad y seguridad del carbón importado y las pruebas de proyectos de protección ambiental para proteger mejor los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y la protección ambiental.

